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Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Юлия Курганова

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Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и восемь отменены. А в аэропорту Внуково отменили девять рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

«Аэрофлот» начнет авиаперевозки на курорты Египта с 1 октября. Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы на курорты Египта, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

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