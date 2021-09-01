Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и восемь отменены. А в аэропорту Внуково отменили девять рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
«Аэрофлот» начнет авиаперевозки на курорты Египта с 1 октября. Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
С 9 августа Россия возобновила авиарейсы на курорты Египта, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.