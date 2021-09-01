Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нотариус предупредил россиян о риске потерять жилье при сдаче в аренду

Юлия Курганова

Общество
Нотариус предупредил россиян о риске потерять жилье при сдаче в аренду
Фото автора Rodrigo Santos: Pexels

Председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров рассказал, что, сдавая жилье, можно легко попасться на удочку мошенников и подписать другой договор. По его словам, наиболее опасно, когда собственник жилья подписывает вместо сделки аренды договор дарения или купли-продажи квартиры.

— Мошенники могут действовать в паре (например, потенциальный квартиросъемщик плюс некто, выдающий себя за риелтора), что позволяет им довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя относительно юридического смысла и последствий заключаемого договора, — предупредил нотариус.

Он отметил, что при подписании в МФЦ простой письменной формы договора сотрудники учреждения не обязаны проверять законность сделки и тот факт, хочет ли заявитель на самом деле ее совершить. Договор, который подписан всеми сторонами очень сложно оспорить, если подписи настоящие, а свидетелей того, что одну из сторон ввели в заблуждение, нет.

Быстров рассказал, как избежать риска лишиться жилья. Договор в простой письменной форме лучше заменить на нотариальный. В обязанности нотариуса входит разъяснение сторонам сути и последствий сделки, выяснение их реального волеизъявления. Специалист также проверяет юридическую чистоту квартиру и выясняет личность собственника. Это значительно сокращает риски мошенничества.

Кроме того, заключенный нотариально договор аренды позволяет взыскать с арендатора просроченные платежи без суда, заключил Быстров, передает агентство«Прайм».

Аналитики сообщили, что съемное жилье в Москве подорожает к концу 2021 года. По словам генерального директора компании «Метр квадратный» Вячеслава Дусалеева, в 2020 году на рынке аренды отмечалась некоторая стагнация цен на съемное жилье из-за того, что многие работающие горожане и студенты перешли на дистанционный режим работы и обучения.

Читайте также:
Мошенничествоаренда частного жильянотариус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте