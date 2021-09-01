Нотариус предупредил россиян о риске потерять жилье при сдаче в аренду

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Председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров рассказал, что, сдавая жилье, можно легко попасться на удочку мошенников и подписать другой договор. По его словам, наиболее опасно, когда собственник жилья подписывает вместо сделки аренды договор дарения или купли-продажи квартиры.

— Мошенники могут действовать в паре (например, потенциальный квартиросъемщик плюс некто, выдающий себя за риелтора), что позволяет им довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя относительно юридического смысла и последствий заключаемого договора, — предупредил нотариус.

Он отметил, что при подписании в МФЦ простой письменной формы договора сотрудники учреждения не обязаны проверять законность сделки и тот факт, хочет ли заявитель на самом деле ее совершить. Договор, который подписан всеми сторонами очень сложно оспорить, если подписи настоящие, а свидетелей того, что одну из сторон ввели в заблуждение, нет.

Быстров рассказал, как избежать риска лишиться жилья. Договор в простой письменной форме лучше заменить на нотариальный. В обязанности нотариуса входит разъяснение сторонам сути и последствий сделки, выяснение их реального волеизъявления. Специалист также проверяет юридическую чистоту квартиру и выясняет личность собственника. Это значительно сокращает риски мошенничества.

Кроме того, заключенный нотариально договор аренды позволяет взыскать с арендатора просроченные платежи без суда, заключил Быстров, передает агентство«Прайм».

Аналитики сообщили, что съемное жилье в Москве подорожает к концу 2021 года. По словам генерального директора компании «Метр квадратный» Вячеслава Дусалеева, в 2020 году на рынке аренды отмечалась некоторая стагнация цен на съемное жилье из-за того, что многие работающие горожане и студенты перешли на дистанционный режим работы и обучения.