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«Допинг для мозга»: диетолог назвала идеальный завтрак для школьников

Юлия Курганова

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Еда
Общество
«Допинг для мозга»: диетолог назвала идеальный завтрак для школьников
Фото: Pixabay

С 1 сентября школьники и студенты вернутся к занятиям после каникул. С какого завтрака лучше всего начинать день в этот период, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она отметила, что первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь. Ежедневно настраивать нервную систему на рабочий ритм можно с помощью правильного завтрака.

— На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины — «допинг» для мозга и всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы, — пояснила врач.

Также диетолог добавила, что очень важно по утрам употреблять продукты, которые помогают «встряхнуть» мозг и стимулируют его когнитивные функции. Соломатина посоветовала употреблять яйца, особенно желток из них. Он содержит холин, а это предшественник ацетилхолина.

— Ацетилхолин, в свою очередь, — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение, — рассказала медик в интервью радио Sputnik.

По этой причине яйца на завтрак будут правильным решением, заключила Соломатина.

О том, какие продукты школьникам лучше всего потреблять с утра, а о каких лучше забыть, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева. По словам специалиста, более 40 процентов детей, страдающих ожирением, пренебрегают полезными завтраками. Утреннее питание должно быть сбалансированным, считает она.

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