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«Классная девчулька!»: Юлия Проскурякова показала подросшую дочь

Юлия Курганова

Общество
«Классная девчулька!»: Юлия Проскурякова показала подросшую дочь
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Юлии Проскуряковой / @uliaveronika

Певица Юлия Проскурякова показала подросшую дочь от музыканта Игоря Николаева. Она запечатлела девочку за поеданием десерта с другом.

Вероника была облачена в мятные лосины и такого же цвета кеды, а также белую футболку с принтом в тон брюкам.

— Лука и Вероника в последний летний денек кушают пряники и играют на детской площадке, а мы уже грустим по лету. С 1 сентября! — написала Проскурякова в личном блоге в Instagram.

Многие поклонники звездной семьи заметили, что Вероника повзрослела, а волосы девочки заметно отросли.

«Классная девчулька! Красоточка!»; «Хорошие детки»; «Какие волосы у Ники выросли! Настоящая Рапунцель!»; «Вероничка совсем взрослой становится»; «Как Вероника выросла за лето!» — написали пользователи в комментариях.

Веронике Николаевой в октябре исполнится шесть лет. Это младшая дочь Игоря Николаева. Старшая наследница Юлия живет в Майами, она работает врачом, а также пишет песни. Маленькая Ника тоже начинает сочинять стихи и музыку и мечтает о карьере артистки.

Дочь Николаева нарисовала портрет Пугачевой. Семейный снимок удивил подписчиков композитора. Многие делились в комментариях своими догадками, на каком из рисунков все-таки изображена Примадонна.

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