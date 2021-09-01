Уроки финансовой грамотности в российских школах станут обязательными

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Уроки финансовой грамотности в школах станут обязательными в России. Это произойдет уже в следующем учебном году. Такое указание содержится в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Их утвердили летом.

Согласно новым стандартам, преподавать финансовую грамотность будут с первого по девятый класс. Но уже с этого года по согласованию с родителями финансовую грамотность можно ввести в отдельных классах.

Отмечается, что финансовая грамотность не будет отдельным предметом. Элементы данной «дисциплины» внесут в разделы «Математика» и «Окружающий мир» для учеников начальных классов, а в «средних» классах изучать ее будут на математике, обществознании и географии.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов считает, что никакой революции в образовании не случится, потому что включение элементов финансовой грамотности в школьное образование займет не один день. К тому же в некоторых образовательных учреждениях новая дисциплина существует уже несколько лет, сообщают «Известия».

Редакционный директор группы «Актион Образование» Анна Рыжкова пояснила, что если финансовая грамотность прописана в требованиях к результатам освоения какого-либо предмета, то это значит, что в рамках предмета должна присутствовать такая тема и по ней преподавателю необходимо провести контроль — устный опрос или письменную работу.

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