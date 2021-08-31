Учебный год — 2021: что изменится для школьников 1 сентября

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В России стартует новый учебный год. 1 сентября школьники вновь смогут посетить торжественные линейки и начать учиться в привычном формате в большинстве регионов страны. Эпидемиологическая обстановка на данный момент это позволяет. Помимо всего прочего, учеников ждут изменения в образовательной программе. О том, какими они будут, — в материале «Вечерней Москвы».

Никакого дистанта

В отличие от прошлого года, значительную часть которого школьники провели на удаленке, в 2021–2022 учебном году они будут учиться в очном формате. Об этом заявлял министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, у ведомства нет планов по введению дистанционного обучения. Ничто, сказал чиновник, не может заменить учителя и его живого общения с учениками. Поэтому важно, чтобы ребята пришли в классы и встретились со своими педагогами. Как минимум начало учебного года будет традиционным, но с соблюдением требований Роспотребнадзора.

— Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать в зависимости от своей методической системы те или иные формы их использования, — резюмировал Кравцов.

Однако при ухудшении эпидемиологической ситуации вариант возвращения дистанционной учебы не исключен. Регионы смогут вводить собственные ограничения.

О школьных линейках

Проведение торжественных мероприятий в учебных заведениях в день знаний зависит от эпидемиологической обстановки и решения властей конкретных регионов России.

Так, в Москве линейки в День знаний пройдут с участием родителей и детей на свежем воздухе. В Московской области, как заявил губернатор Андрей Воробьев, формат мероприятия аналогичный. При этом на мероприятиях будут соблюдены все санитарные меры безопасности по коронавирусу, однако тесты и сертификаты о вакцинации никто требовать не будет.

Сам учебный год в столице начнется с минимальным количеством антиковидных ограничений. Ребят не будут ограничивать во внеурочной активности, походах в театры и музеи.

В некоторых регионах линейки пройдут только для первых и выпускных классов. Однако в основном требования касаются разделения потоков учеников, соблюдения социальной дистанции и ношения масок для лиц старше 18 лет. Кроме того, мероприятия обязывают проводить, как правило, на свежем воздухе.

Есть субъекты Федерации, где вообще нет каких-либо ограничений на проведение линеек. К примеру, в Курской области они пройдут во всех классах, передает РИА «Курск». Соответствующее решение принято на заседании местного оперативного штаба.

Кому нужно вакцинироваться от коронавируса

Вакцинация — один из важных вопросов, который стоит на повестке дня. По поводу школ на него ответ дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он пообещал, что принудительной иммунизации детей и педагогов от коронавируса в этом году не будет, как и ограничений в отношении непривитых.

Свежий воздух и термометрия

Тем не менее определенные новшества из-за пандемии вносятся. Посетителям школ и ученикам будут обязательно измерять температуру, расписание занятий предусмотрено «плавающее» — уроки будут начинаться для разных классов в разное время. Также в теплое время года занятия физкультурой станут возможны только на улице, а учебные классы в обязательном режиме будут проветриваться. Кроме того, учителям потребуется носить маски. Для детей же они по-прежнему необязательны.

Больше патриотизма, финансовой грамотности и меньше контрольных

Как сообщает «Парламентская газета», согласно рекомендациям Рособрнадзора и Минпросвещения, теперь школьники будут писать меньше контрольных работ и замеров. Так, их не советуют проводить на первом и последнем уроках, кроме как по тем предметам, которые изучают раз в неделю и чаще, чем раз в две недели. В целом на проверку знаний не должно уходить больше 10 процентов времени, отведенного на изучение дисциплины в году.

Также в новом учебном году в некоторых школах с первого по девятый класс начнут изучать финансовую грамотность. При этом пока речь не идет об отдельных предметах. Данные темы включат в состав математики, окружающего мира, обществознания и географии. С соответствующей инициативой выступил Центробанк России, а школьники и их родители идею поддержали.

С 1 сентября детям начнут прививать любовь к патриотизму в рамках различных предметов. Им объяснят, почему важно уважать старших, честно трудиться, бережно относиться к природе, изучать культурное наследие народов России, чтить подвиги защитников Отечества, соблюдать законы и любить свою страну. Кроме того, с нового учебного года в школах начнутся церемонии поднятия государственного флага.