Цветы на 1 сентября: во сколько обойдется букет учителю в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Приближается День знаний. 1 сентября миллионы российских детей вступят в новый учебный год. В школах пройдут торжественные линейки и первые звонки. Традиционно в первый календарный день осени педагогам дарят подарки, одним из которых являются цветы. О том, какие школьные букеты сейчас пользуются спросом, об их стоимости и тенденциях на рынке флористики, связанных с праздником, — в материале «Вечерней Москвы».

Цены выросли

Как рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, по сравнению с доковидным 2019 годом цены на цветы выросли довольно существенно — на 40 процентов. С ними, по сути, сложилась такая же ситуация, как и с продовольствием. Например, сейчас розы в среднем стоят от 150 рублей в розницу. И такая ситуация наблюдается во всех регионах.

Госорганы повышение цен также фиксируют. Однако, если сравнивать с 2020 годом, они выросли не так сильно.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) на свежесрезанные цветы в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020-го составил по России в среднем 111,4 процента, по Москве — 105,8 процента. Если же говорить об ИПЦ на цветы за период апрель 2020 года — июль 2021-го, то он составил 111,7 и 105,6 процента соответственно.

Свежесрезанные цветы — альстромерия, гвоздики, ирисы, каллы, нарциссы, розы, тюльпаны, хризантемы и так далее. Как уточнили «ВМ» в ведомстве, в статистике учитываются цены только тех цветов, которые постоянно находятся в продаже и наиболее популярны у потребителей. Какие из них потом станут частью букета к 1 сентября, Росстат не знает.

В ассоциации «Теплицы России» повышению цен дают сдержанные оценки. По словам представителей объединения производителей цветов, расценки остаются к Дню знаний на уровне среднегодовых.

— Рост цен может быть только за счет изменения курса рубля к евро (80 процентов цветов на российском рынке — это импорт). За счет этого в прошлом году рост был на 15 процентов по отношению к 2019 году. А в этом году он наблюдается на уровне не больше 5 процентов по отношению к 2020-му, — сообщили в организации.

Из чего состоят букеты

По словам Валентины Сафроновой, наполнение букета целиком и полностью зависит от бюджета заказчика. Такого рода подарки среднего размера в основном заказывают для первоклашек. А далее решение проявить благодарность к педагогу находится уже целиком в части уважения к нему и активности родительского комитета, который может собрать деньги на букет или корзину.

— Как правило, букеты состоят из пяти наименований растений. Это какая-то зелень, цветы двух–трех видов для того, чтобы букет выглядел красиво. Это обычно могут быть герберы, розы — они пользуются наибольшей популярностью. Популярный цветок — хризантема, потому что сезон его в сентябре. Наши совхозы обычно не выращивают их на срезку. Их везут из-за границы — из Латинской Америки, Европы, — пояснила представитель отрасли.

Однако в последнее время, констатировала она, объемы продаж нельзя назвать большими. Цветы стали менее востребованными, поскольку люди стараются экономить на всем, минимизировать расходы, а собрать ребенка в школу — дорогое удовольствие. Граждане также стараются обходиться без дорогих экзотических растений и приобретать сезонные цветы. К сезонным цветам в августе относятся астры, гладиолусы, георгины и гортензии. Вторые наши граждане часто выращивают на своих огородах.

В ассоциации «Теплицы России» «Вечерней Москве» сообщили, что к 1 сентября, как правило, делают букеты из цветов ярких осенних колеров. Иногда букет могут дополнить школьной атрибутикой: набором карандашей, фломастеров и даже пеналом. При этом там согласны с мнением флористов, что розы остаются популярными к любому празднику, а в сборных букетах ко Дню знаний их дополняют герберами, хризантемами и подсолнухами.

Дорогих цветов не будет

Вице-президент Национальной гильдии флористов Алена Чудопал рассказала «ВМ», что подсолнухи добавляются к сезонным цветам почти каждый год вместе с ягодами и рябиной. По ее наблюдениям, популярностью будут пользоваться георгины. В моде и гладиолусы, только не из частных дачных хозяйств, а селекционные, которые везут из Голландии.

Из дорогих цветов самим школьникам, говорит спикер, нравится гортензия. В рознице стоимость цветка составляет в среднем не менее 600 рублей за штуку. У него яркий голубой или розовый окрас. Ее ученики берут даже в одном экземпляре и дарят своим педагогам.

При этом и Алена Чудопал считает, что в этом году дорогих цветов не будет даже среди ввозимых из-за границы. К тому же сейчас нет каких-то значимых глобальных праздников, существенно повышающих спрос и, соответственно, цены. Гортензия, вероятно, останется самым дорогим подарочным растением.

— Даже если мы говорим о голландских или южноамериканских (Колумбия, Эквадор) цветах — везде тепло, хорошая погода, не требуется использование никаких дополнительных тепловых ресурсов. Поэтому поднятия цен точно не будет, — спрогнозировала вице-президент Национальной гильдии флористов России.

Спрос хороший

Антикоронавирусные ограничения, безусловно, отразились на рынке флористики. В первую очередь это касалось занятости флористов. Первые несколько месяцев пандемии в прошлом году они сидели фактически без работы и имели проблемы с логистикой из-за закрытых границ, однако сейчас эти вопросы уже решены, уверяют представители отрасли.

Несмотря на то, что одни игроки рынка заявляют о сокращении объемов продаж из-за экономии населением, другие говорят, что именно в честь праздников желание дарить цветы, наоборот, растет. И 1 сентября здесь не является исключением.

— Дело в том, что в прошлом году значительную часть времени школьники учились на дистанционке, у них появилось большое желание дарить своим педагогам цветы. Это видно по всем праздникам, причем речь идет о личных поздравлениях, не корпоративных. Школьники тоже скучают друг по другу и по своим педагогам, — делится наблюдениями Алена Чудопал.

В 2020 году, заявляет она, флористы по всей России к 1 сентября вообще не ожидали колоссального всплеска интереса к цветам. В этом году хуже не будет точно, хотя и есть такие движения, как «Лес вместо букета» и «Дети вместо цветов».

— Теперь сами школьники начинают эту историю регулировать. Они говорят, что хотят красивые фотографии и поздравить своих учителей. Поменялось внутреннее ощущение. Этот праздник стал теплее, причем независимо от того, в первый класс ребенок идет или в десятый. Это приятное изменение. Произошла определенная переоценка ценностей. Люди хотят вернуться к нормальной жизни, — считает вице-президент Национальной гильдии флористов.

Средняя стоимость индивидуального букета учителю в регионах России, по словам Алены Чудопал, составляет 1000–1200 рублей. В дорогих салонах она может доходить и до 5000. Примерно в 30 процентах случаев класс договаривается и дарит один большой букет своему учителю, поскольку сейчас довольно легко организовать коммуникацию в различных родительских чатах, заключила представитель цветочного бизнеса.

В «Теплицах России» подмечают, что в целом цены на основные цветы незначительно отличаются друг от друга. Но если взять, например, розу, то можно купить и цветок на высоком (90 сантиметров) стебле и с крупным бутоном по цене условно 120 рублей, и розу низкую (40 сантиметров) с небольшим бутоном по 60 рублей.