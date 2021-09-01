Врач назвал лучшую температуру для борьбы с вирусом

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Повышение температуры тела во время болезни свидетельствует о хорошей работе иммунной системы, так как это защитная реакция организма. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что работу иммунной системы определяют молекулы, которые «выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы». Их называют цитокинами.

— Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией, — пояснил Болибок.

По его словам, ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов подготовлены к активности при определенной температуре. Если она начинает повышаться, микроорганизмам становится труднее размножаться.

При отсутствии повышенной температуры у человека с ОРВИ можно сделать вывод о его ослабленной иммунной системе. Однако чрезмерно сильная реакция организма также может быть опасна, считает врач.

Если происходит гиперпиретическая реакция и температура превышает 39-40 градусов, то внутренние органы, сердечно-сосудистая система начинают плохо работать, уточнил Болибок.

«Идеальной» температурой для борьбы с инфекцией считается промежуток от 37 градусов до 38,5 градуса, объяснил врач в интервью радио Sputnik.

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