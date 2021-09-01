«Гаражная амнистия» и жалобы на штрафы: что изменится в России с сентября

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В России со среды, 1 сентября, вступил в силу ряд нововведений, которые изменят жизнь граждан. В стране увеличилась сумма оплаты больничного по уходу за детьми, стартовала «гаражная амнистия».

Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с 1 сентября будет оплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка. При этом не имеет значения, сколько человек работает на дому и где оказывается его ребенку медицинская помощь — на дому или в больнице. Меру предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

С 1 сентября владельцы земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, смогут зарегистрировать права владения, если на данных территориях размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года.

Российские автомобилисты смогут обжаловать на «Госуслугах» штрафы, если их выписали помощи камер фото- и видеофиксации. Кроме того, жалобу можно подать через сайт суда.

Изменились с 1 сентября и правила дистанционной торговли лекарствами и правила ведения, хранения трудовых книжек. Также с 1 сентября стало обязательным при въезде в Россию из Азербайджана, Армении, Белоруссии и других стран использование приложения «Путешествую без COVID-19». Кроме того, с сентября вступили в силу новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, пишет Национальная служба новостей.

Подробнее о всех сентябрьских нововведениях — в материале «Вечерней Москвы». В частности, перечислены ряд законов и решений властей, которые коснутся продуктов питания, персональных данных, образования детей.