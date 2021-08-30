«Гаражная амнистия» и 100 тысяч за прививку: чего ждать россиянам в сентябре 2021 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В сентябре вступит в силу ряд законов и решений властей. Они, в частности, коснутся продуктов питания, персональных данных, образования детей, социальных пособий и прав автомобилистов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

По 10 тысяч пенсионерам

Более 40 миллионов российских пенсионеров в начале сентября получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение 24 августа подписал президент Владимир Путин.

Для получения выплат не нужно заполнять никаких бумаг, писать заявлений. Тем, кому деньги приходят на банковскую карту, а их 30,7 миллиона человек, перечислят их автоматически. А тем, у кого ее нет, с 3 сентября начнут приходить на дом работники социальных служб. Выплаты осуществят одновременно с начислением пенсии.

Также по 15 тысяч рублей получат военнослужащие, курсанты военных училищ и сотрудники силовых ведомств.

Обязательная маркировка молока

С 1 сентября всю молочную продукцию со сроком годности более 40 дней производители будут обязаны маркировать. Соответствующее постановление правительства принято 15 декабря 2020 года. Сведения будут заноситься в систему «Честный знак». Через нее у покупателя появится возможность отследить весь путь продукции.

Маркировка в России постепенно вводится с 2016 года. В отношении молочной продукции она началась с 1 июня 2021 года. Тогда она затронула производство сыра и мороженого. Сейчас маркировать придется йогурты, сырки, молоко длительного хранения и так далее.

С 1 декабря маркировке будут подлежать все молочные продукты сроком годности менее 40 дней. В 2022 году процедура затронет даже фермеров, а в 2024-м — все виды российских товаров.

Новые возможности обжалования штрафов

Российские владельцы автомобилей с 1 сентября смогут оспорить нарушение правил дорожного движения, в том числе зафиксированные камерами, через личный кабинет на портале государственных услуг.

Теперь необязательно будет приходить лично в отделение ГИБДД и предоставлять доказательства отсутствия нарушения или направлять в ведомства заказное письмо. Достаточно будет выбрать необходимый раздел на портале «Госуслуги», описать ситуацию и предоставить данные.

Также можно будет обжаловать штраф через сайт суда, если такая функция предусмотрена. Надо сказать, что и сейчас решения российских судов и госорганов можно обжаловать в электронном виде через государственную автоматизированную систему «Правосудие». Для этого нужно лишь иметь подтвержденную запись на портале госуслуг.

Международные перевозки без бумажных удостоверений

С 1 сентября разрешение на выполнение международных автомобильных перевозок получат только те организации, которые зарегистрированы в реестре Ространснадзора, следует из постановления правительства № 845. Кроме того, ужесточается контроль за иностранными водителями, чтобы они не могли покинуть территорию РФ без уплаты штрафов.

Также одним из нововведений здесь станет отмена бумажных удостоверений о допуске к международным перевозкам. Теперь их заменят электронные. Сами разрешения выдаются на срок от одного года до пяти лет в зависимости от опыта перевозчика на рынке. Финансовое обеспечение должно составлять 300 тысяч рублей на первое авто и 170 тысяч — на последующие, профессиональная компетентность и наличие транспортных средств в собственности.

«Гаражная амнистия»

В России с 1 сентября начинается новый виток программы приватизации гаражного имущества. Граждане смогут до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность те земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся их гаражи.

«Гаражной амнистией» смогут воспользоваться собственники объектов и их наследники, если сооружение было возведено или приобретено до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса России. Объект поставят на кадастровый учет и зарегистрируют право собственности на него.

Не попадут под «амнистию», соответственно, гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года, самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках.

О семейном обучении

Затрагивают изменения и образовательную сферу. С 1 сентября родители смогут переводить ребенка на семейное обучение без объяснения своего желания. Нужно будет лишь предупредить о своем решении школу не менее чем за две недели до начала учебного года.

Это не значит, что ребенок не должен совсем посещать школу. Родителям потребуется определить график прохождения промежуточной и итоговой аттестации. И если ученик не овладеет школьной программой, его оставят на второй год, только тогда уже школу придется посещать в обязательном порядке, как всем.

Новый формат выплат больничных по уходу за ребенком

С 1 сентября изменяются правила выплаты больничных по уходу за ребенком до 8 лет. Фонд социального страхования будет выплачивать 100 процентов от среднего заработка сотрудникам, занимающимся лечением своих детей. При этом не имеет значения, сколько человек работает на дому и где оказывается его ребенку медицинская помощь — на дому или в больнице.

Для детей старше правила остаются прежними. За первые 10 дней болезни родитель, взявший больничный, получит сумму в зависимости от страхового стажа, а далее — в размере 50 процентов от среднего заработка за время своей трудовой деятельности. При этом размер больничного при пересчете на полный месяц не должен быть меньше МРОТ с учетом регионального коэффициента.

Стандартизированный подход к персональным данным

В первый день осени в силу вступят новые требования по содержанию согласия на обработку персональных данных, если человек их разрешил распространять третьим лицам. Теперь их нельзя будет передавать бесконтрольно. У гражданина должны будут спросить разрешения на их распространение, и человек сможет сам решить, какая информация станет общедоступной.

Также Роскомнадзор разработал требования к содержанию согласия на распространение персональных данных. Оно включает в себя информацию о ФИО субъекта персональных данных, его электронной почте или почтовом адресе, информацию об операторе персональных данных, цель обработки персональных данных, категорию и их состав. Кроме того, в согласии должны быть указаны категории информации, на передачу которой распространяется запрет.

Помимо всего прочего, в согласии должен быть оговорен список тех, кто имеет право на ознакомление с данными и срок действия согласия. Новые требования будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Лотерея для вакцинированных

С 1 сентября россияне старше 18 лет, привившиеся от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше денежных призов. У каждого, кто поставит себе оба компонента любой из вакцин, есть шанс выиграть 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. На эти цели власти выделили 100 миллионов рублей.

Всего победителей будет 1000. В розыгрыше также могут принять участие иностранцы с видом на жительство или разрешением на временное проживание, а также беженцы с полисами ОМС. Всем участникам лотереи нужно лишь иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг и указать номер своей банковской карты «МИР».

Розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года.