100 тысяч за прививку: кто и как сможет получить деньги после вакцинации от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России утвердили правила нового розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. В рамках программы россияне, получившие защиту от COVID-19, смогут выиграть 100 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет проходить розыгрыш и сможет ли он увеличить количество привитых.

Победителя определит компьютер

С 1 сентября по 1 декабря в России будет действовать программа поощрения вакцинированных граждан. Постановление об этом уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В розыгрыше смогут участвовать россияне старше 18 лет. Денежные выплаты по 100 тысяч рублей получит тысяча человек, которых на протяжении лотереи дважды определит компьютер. В правительстве подчеркнули, что выбор победителей будет производиться среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Результаты опубликуют на сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты участникам вакцинации потребуется подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В течение трех месяцев после уведомления в личном кабинете на ЕПГУ нужно будет указать номер карты «МИР». Деньги придут в течение полугода с даты розыгрыша.

Поможет простимулировать

Розыгрыш денежных призов действительно может помочь увеличить объемы вакцинации, считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Безусловно, такое решение правительства простимулирует вакцинацию. Кто-то от этого получит реальную и весомую финансовую поддержку, — рассказал Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, параллельно правительство должно найти способы донести до людей необходимость вакцинации. Нужно разрабатывать различные подходы в зависимости от региона, потому что в разных частях России есть свои особенности, отметил собеседник «ВМ».

Онищенко также обратил внимание, что нужно активнее привлекать блогеров к агитации.

— У нас много позитивных блогеров, которые являются лидерами общественного мнения. Им нужно дать материал, а они смогут донести его до подписчиков. Вот что нужно делать наряду с тем, чтобы платить по 100 тысяч, — заключил Онищенко.

Столичный опыт

Анонсированная программа поощрения вакцинации — не первая в России. Так, в Москве среди вакцинированных каждую неделю разыгрывают автомобили. Победителей определяют случайным образом в прямом телеэфире.

Жителей Подмосковья призывали вакцинироваться при помощи акции «Вакцина наша, квартира ваша!». В ее рамках разыграли две квартиры — в Серпухове и Ленинском округе.

В июле московским работодателям, первыми вакцинировавшим 60 процентов штата, выплачивали гранты. В качестве поощрения предприятия могли вернуть до 100 процентов НДФЛ, уплаченного за год, но не больше пяти миллионов рублей.

Еще одна столичная программа стимулирования вакцинации — «Миллион призов». В акции участвовали граждане старше 60 лет, застрахованные по полису ОМС в Москве и сделавшие первую прививку до 15 августа. Призовой фонд программы формировался за счет пожертвований организаций и частных лиц. Участники получали 1000 призовых баллов, которые могли обменять на товары и услуги у партнеров акции.

Недавно московское правительство объявило о старте программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе». С 18 по 20 сентября жители столицы получат шанс выиграть бонусные баллы или главные призы — однокомнатную квартиру в Москве или автомобиль. Участвовать в программе смогут участники онлайн-голосования на выборах в Госдуму, в некоторых округах города — в Московскую городскую думу, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.