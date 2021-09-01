Почти 15 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столице 1 сентября ожидается дождливая погода с грозами и температурой воздуха не выше 20 градусов тепла. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в День знаний Москва окажется недалеко от центра циклона с холодным атмосферным фронтом. Погода в городе будет пасмурная с ливневыми дождями.

— Местами дожди могут сопровождаться грозами, может выпасть порядка 10 миллиметров осадков, что составляет почти 15 процентов от месячной нормы, — отметила специалист.

Также Волосюк добавила, что температура воздуха в Москве составит 18–20 градусов тепла, в Московской области — 16–21 градус. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду, атмосферное давление зафиксируется на отметке 735 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 1 сентября МЧС призвало москвичей быть осторожными во время пребывания на улице. Горожанам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений.

Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.