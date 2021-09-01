Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 15 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 сентября

Илья Ашуров

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Почти 15 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 сентября
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столице 1 сентября ожидается дождливая погода с грозами и температурой воздуха не выше 20 градусов тепла. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в День знаний Москва окажется недалеко от центра циклона с холодным атмосферным фронтом. Погода в городе будет пасмурная с ливневыми дождями.

— Местами дожди могут сопровождаться грозами, может выпасть порядка 10 миллиметров осадков, что составляет почти 15 процентов от месячной нормы, — отметила специалист.

Также Волосюк добавила, что температура воздуха в Москве составит 18–20 градусов тепла, в Московской области — 16–21 градус. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду, атмосферное давление зафиксируется на отметке 735 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 1 сентября МЧС призвало москвичей быть осторожными во время пребывания на улице. Горожанам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию перед впереди идущей машиной, а также избегать обгонов и резких перестроений.

Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Читайте также:
ПогодагрозаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте