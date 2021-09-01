Школьный корпус на 300 мест введут в этом году в Южном Бутове

Фото: freepik.com

Россия, Москва, улица Горчакова, 9к1 Карта всех событий

В этом году в столичном районе Южное Бутово завершат строительство школьного корпуса, рассчитанного на 300 учеников. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый четырехэтажный корпус возводят для школы № 2007, расположенной на улице Горчакова, дом 9. Он будет предназначаться для учеников 5–11-х классов.

— В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, — заключил глава ведомства.

Среди прочего в новом корпусе расположатся учебные кабинеты, медицинский блок, актовый и спортивный залы. Корпус оснастят современным оборудованием, необходимым для обучения детей. Кроме того, в помещение установят информационное табло, которое будет помогать детьми ориентироваться в здании.

Также 1 сентября стало известно, что в Южном Бутове появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Проект здания площадью около 5400 «квадратов» уже одобрила Москомархитектура. Оно будет находиться на пересечении двух улиц — Южнобутовской и Горчакова.