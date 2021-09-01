Новый спортивный комплекс с двумя бассейнами появится в Южном Бутове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Проект здания площадью около 5400 «квадратов» уже одобрила Москомархитектура. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание нового спортивного объекта будет иметь три этажа. Оно будет находиться на пересечении двух улиц — Южнобутовской и Горчакова.

— Здание оформят в лаконичном стиле: фасады облицуют панелями под дерево, а также серого и темного цветов. Особую выразительность архитектурному облику придадут витражи, — рассказал архитектор.

В комплексе расположатся два бассейна, несколько видов бань, универсальный спортивный зал, а также зал для кроссфита. Вблизи здания организуют стоянку на 25 машин. Территорию вокруг объекта планируется озеленить, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В следующем году новый физкультурно-оздоровительный комплекс введут в эксплуатацию в Некрасовке. Объект будет отвечать требованиям современности, а также в нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году спортивный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в Зеленограде. В настоящее время он достроен почти наполовину. Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».