Путин поддержал идею о введении дополнительного курса истории в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах. Подобное предложение глава государства услышал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.
— Конечно. Согласен полностью, — сказал Путин и пообещал рассмотреть реализацию данной идеи.
Президент также согласился, что самых активных учеников в школах можно поощрять поездками в археологические лагеря.
До этого Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.
Также президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.
По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.