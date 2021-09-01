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Путин поддержал идею о введении дополнительного курса истории в школах

Анастасия Волоснова

Общество
Путин поддержал идею о введении дополнительного курса истории в школах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах. Подобное предложение глава государства услышал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

— Конечно. Согласен полностью, — сказал Путин и пообещал рассмотреть реализацию данной идеи.

Президент также согласился, что самых активных учеников в школах можно поощрять поездками в археологические лагеря.

До этого Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

Также президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.

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