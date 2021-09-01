Москвичам рассказали, сколько первоклассников отметят день рождения 1 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве в 2021/2022 учебном году первоклассниками станут более 500 детей, которые родились в День знаний, 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС в среду, 1 сентября.

В настоящее время в столице живут около трех тысяч детей дошкольного и школьного возраста, которые родились 1 сентября в период с 2003 по 2020 год. При этом две тысячи детей, которые родились в День знаний с 2003 по 2015 год, на данный момент школьники.

— Больше всего мальчиков, чьи дни рождения приходятся на этот день и которые сейчас учатся в школе, родились в 2009 и 2014 годах — 171 и 175 детей соответственно, а больше всего девочек — в 2011 и 2012 годах — 195 и 199 человек, — говорится в сообщении, которое приводит официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе также рассказали, что жители Москвы в 2021 году часто называли своих сыновей именами из мифологии. Также популярны по итогам года оказались имена, вдохновленные географией.

Так, например, некоторые новорожденные мальчики получили в этом году имена Зевс, Тесей, Енисей, Байкал и Эльбрус. Некоторые мамы и папы также вдохновлялись известными личностями и вымышленными персонажами. Таким образом в Москве появились дети с именами Элтон, Чарльз, Байден, Форрест.

Также в этом году двух мальчиков и двух девочек назвали Кай и Герда. Другие родители девочек вдохновились более современными звездами и назвали некоторых малышек Донателла, Пенелопа и Кайли.