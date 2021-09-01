Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МАДИ напомнили о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях

Анастасия Волоснова

Общество
В МАДИ напомнили о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичи должны правильно использовать автокресло и соблюдать другие правила при перевозке детей в автомобилях. Об этом рассказали в среду, 1 сентября, в пресс-службе МАДИ.

Инспекторы МАДИ в 2021 году обнаружили пять детей, которых оставили одних в автомобилях. Машины были неправильно припаркованы и могли спровоцировать аварию.

В МАДИ призвали не оставлять детей без присмотра в автомобиле. Детское автокресло для перевозки детей нужно выбирать строго по весу и возрасту ребенка. Кроме того, важно пристегивать малыша и само автокресло. При этом для безопасности в салоне должны быть хорошо закреплены тяжелые предметы.

1/4
2/4
3/4
4/4

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Также ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и «пьяную» езду. Кроме того, был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве. Так, чаще всего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного (ПДД) движения в России несут безработные мужчины со средним профессиональным образованием.

Читайте также:
детиМАДИТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Страну накрывает волна здоровья

Все мнения
О проекте