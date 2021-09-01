В МАДИ напомнили о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях

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Москвичи должны правильно использовать автокресло и соблюдать другие правила при перевозке детей в автомобилях. Об этом рассказали в среду, 1 сентября, в пресс-службе МАДИ.

Инспекторы МАДИ в 2021 году обнаружили пять детей, которых оставили одних в автомобилях. Машины были неправильно припаркованы и могли спровоцировать аварию.

В МАДИ призвали не оставлять детей без присмотра в автомобиле. Детское автокресло для перевозки детей нужно выбирать строго по весу и возрасту ребенка. Кроме того, важно пристегивать малыша и само автокресло. При этом для безопасности в салоне должны быть хорошо закреплены тяжелые предметы.

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В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Также ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и «пьяную» езду. Кроме того, был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве. Так, чаще всего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного (ПДД) движения в России несут безработные мужчины со средним профессиональным образованием.