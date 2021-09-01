«Второй шанс»: звезда «Папиных дочек» встал с инвалидного кресла

Фото: instagram.com/kazakovfly

Актер Михаил Казаков был вынужден передвигаться на инвалидном кресле, так как сорвался с 12-метровой высоты в прошлом году и получил множество травм. Однако теперь все беды позади, и исполнитель роли Полежайкина в «Папиных дочках» может уверенно стоять на ногах.

Казаков поблагодарил хирурга, который сделал ему операции и поставил на ноги. Актер опубликовал совместный с врачом снимок в своем Instagram-аккаунте, отметив, что он талантливый и удивительный человек.

— Во время падения я серьезно травмировал ноги, и этот человек, можно сказать, подарил мне второй шанс научиться ходить. Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил — возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьей. Если бы не он, все закончилось бы гораздо хуже, — рассказал Казаков.

Актер упал с 12-метровой высоты, когда осматривал площадку для будущей съемки. При падении он сломал ноги. После операций в них было 20 болтов и две пластины.

В среду, 25 августа, актера Ивана Краско госпитализировали в больницу с инсультом. По словам директора Вячеслава Смородинова, несколько дней назад он выглядел уставшим и тяжело ходил, но от госпитализации отказывался. После состояние ухудшилось, из-за чего его срочно увезли в одно из лучших медучреждений в Санкт-Петербурге — центр имени Алмазова.