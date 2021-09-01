Краснодарские школьники отправились в 1 «Ы» и 1 «Я» классы

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В краснодарской школе № 94 произошел настоящий бум: открылось сразу 28 первых классов, так как начать образовательный процесс в этой школе захотели сразу 840 детей.

Далее произошла буквально анекдотичная ситуация. Для обозначения классов пришлось использовать почти все буквы алфавита. Таким образом, в школе появились 1 «Ы», 1 «Ю» и даже 1 «Я» классы. Видеозапись с торжественной линейки появилась в Сети.

Ранее психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к ежедневному учебному процессу, а диетолог дала советы, чем накормить школьника перед школой, чтобы обеспечить всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.