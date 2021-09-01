Эксперт объяснил, почему система онлайн-голосования прозрачна и понятна

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сервис проверки статуса заявлений на электронное голосование помогает повысить доверие ко всем этапам выборов. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По его словам, каждому заявлению присваивается уникальный номер, а данные пользователя хранятся с использованием блокчейн-технологии. Сама процедура электронного голосования является понятной и прозрачной.

— Теперь, подавая заявления, избиратель может отслеживать все изменения его статуса: отправка, проверка, одобрение. Сверка данных в обязательном порядке ведется в Центральной избирательной комиссии, поэтому на это потребуется некоторое время. Данные заявителя должны подтвердиться в федеральной базе избирателей, — пояснил Козлов.

Он напомнил, что первые эксперименты с онлайн-голосованием проходили в Москве еще два года назад. Козлов призвал москвичей участвовать в голосовании онлайн, так как ответственный гражданин должен знать, как в стране реализуются его неотъемлемые права.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.