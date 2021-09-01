Кто не получит выплату в 10 тысяч рублей к пенсии

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей 24 августа. Однако деньги перечислят не всем. Кто из россиян не сможет получить президентскую выплату — в материале «Вечерней Москвы».

Так, гражданам России, которые выйдут на пенсию в сентябре, октябре и позже, средства выплачивать не будут. Кроме того, деньги не получат пенсионеры, которые не проживают постоянно на территории РФ.

В документе говорится, что десять тысяч рублей положены всем пенсионерам, а также тем россиянам, которые выйдут на пенсию до 31 августа 2021 года. Деньги перечислят неработающим и работающим пенсионерам, которые постоянно проживают на территории России.

Выплаты будут начислять с 30 августа по 5 сентября. Сначала деньги получат пенсионеры, которым пенсия приходит на банковские карты. С 3 сентября средства будут выдавать гражданам, которые получают пенсию через «Почту России».

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим. 31 августа президент подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и силовикам.