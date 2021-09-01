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Иммунная прослойка: эпидемиолог объяснил, что повлияет на тяжесть новой волны COVID-19

Марина Найденкова

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Общество
Иммунная прослойка: эпидемиолог объяснил, что повлияет на тяжесть новой волны COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Новая волна заболеваемости коронавирусом в конце сентября в столице, скорее всего, не будет такой массовой, как предыдущие витки. Однако все зависит от завезенных из-за границы штаммов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Главный врач Московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко ранее заявил, что новый всплеск ковида возможен уже в конце этого месяца. При этом врач отметил, что осенью многое будет зависеть от позиции россиян. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа, понадобится разворачивание дополнительных коек.

По словам Шункова, осенью начинается эпидсезон простудных заболеваний: вырасти может не только заболеваемость ковидом, но и другими ОРВИ.

— Сравнить по тяжести осеннюю и летнюю волны сложно. Учитывая, какая образовалась иммунная прослойка, предполагаю, что осенью такой массовой заболеваемости, как летом, не будет. Но все зависит от штаммов, которые привезут из-за границы, — рассказал врач.

1 сентября сообщалось, что за минувшие сутки в Москве выявили 1229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За указанный период госпитализированы 483 пациента с коронавирусом, 47 человек скончались.

Всего в 85 регионах России выявили 18 368 случаев коронавируса за минувшие сутки.

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