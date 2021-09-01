Денис Проценко: В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса

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В конце сентября в столице возможен всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом в среду, 1 сентября, заявил главный врач московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, зоной риска в плане повышения числа пациентов с коронавирусом является конец сентября. Во многом это связано с началом учебного года и возвращением людей из отпусков.

— Мы понимаем, что сейчас, сегодня, 1 сентября, многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка, — приводит слова Проценко ТАСС.

Во вторник, 31 августа, Проценко заявил, что новый всплеск пандемии коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов. К этим факторам относятся грипп, ковид и возвращение людей из отпусков.

При этом врач отметил, что осенью многое будет зависеть от позиции россиян. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и разворачивание дополнительных коек.

1 сентября сообщалось, что за минувшие сутки в Москве выявили 1229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За указанный период госпитализировали 483 пациента с коронавирусом, 47 человек скончались.

Всего в 85 регионах России выявили 18 368 случаев коронавируса за минувшие сутки.

Введение вакцины против коронавируса по-прежнему считается самым главным средством защиты от новых штаммов инфекции, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».