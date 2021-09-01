Более 150 тысяч растений высадят на набережных Балчуга и в Репинском сквере

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 150 тысяч цветов высадят на набережных острова Балчуг и в Репинском сквере в Москве. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

В ведомстве отметили, что площадь клумб составит шесть с половиной тысяч квадратных метров. Основную массу растений будут составлять многолетники.

На острове Балчуг цветы посадят на Раушской, Космодамианской и Садовнической набережных.

— Для цветников очень важна непрерывность цветения и привлекательность в течение всего сезона, поэтому при их проектировании учитывались время цветения, похожие условия произрастания, высота растений, их цветовая гамма, — написали в пресс-службе.

В столичном Репинском сквере на новых клумбах появятся свыше 111 тысяч растений. Важной задачей в департаменте обозначили сохранение исторического облика парковой зоны. Помимо привычных хост, пионов и флоксов, здесь посадят кавказский арабис — пышный куст с мелкими бутонами, и ясколку войлочную — почвопокровное растение.

— Цветники будут выдержаны в разных стилях. Для современного ландшафтного дизайна характерно использование злаковых растений. В цветниках на набережных Балчуга можно будет увидеть просо прутьевидное и ячмень, — подытожили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В воскресенье, 29 августа, глава московского департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов рассказал, что свыше ста сортов многолетних цветов украсят улицы столицы осенью.