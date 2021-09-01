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Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступлением осени

Виктория Сикерина

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Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступлением осени
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступлением осеннего сезона. Об этом сообщили в среду, 1 сентября, в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья на странице в социальной сети Instagram.

Андрей Воробьев отметил, что лето 2021 года было ярким и плодотворным.

— Всех с наступающей осенью! — говорится в сообщении.

Издание «Подмосковье сегодня» добавило, что к поздравлению также прикрепили видеоролик, на котором запечатлели самые запоминающиеся моменты летнего периода.

В понедельник, 30 августа, Андрей Воробьев заявил, что в регионе все школы готовы к началу учебного года, который будет в очном формате. Глава региона выразил надежду, что ничто не помешает начать учебный год очно.

В среду, 1 сентября, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщил, что по программе социальной газификации в Московской области сто населенных пунктов были обеспечены газоснабжением. При этом около тысячи подмосковных домовладений получили газ в рамках президентской программы газификации частных домов.

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