Врач назвал самый неявный симптом коронавируса

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Снижение уровня гемоглобина и повышение ферритина в крови может свидетельствовать о коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, снижение гемоглобина — самый неявный признак болезни. Вирус лишает организм человека железа, но обнаружить это можно только при помощи лабораторных анализов.

Молекул ферритина становится больше, они стремятся «поймать» железо в организме, передает URA.RU.

Гемоглобин и ферритин — важные соединения в человеческом организме. Один доставляет кислород в ткани, а второй слуэит донором железа для нуждающихся в нем клеток.

До этого врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что так называемый аспириновый или парацетамоловый тест поможет человеку понять, действительно ли у него акклиматизация после смены климата или же он заболел ОРВИ. Но тест ПЦР на коронавирус все же сдать нужно.