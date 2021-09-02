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Попова дала старт вакцинации от гриппа по всей России

Михаил Алимов

Общество
Попова дала старт вакцинации от гриппа по всей России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Огласили решение она на Восточном экономическом форуме в четверг, 2 сентября.

— Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации, — рассказала она.

По ее словам, ситуауия с гриппом пока остается стабильной, но уже есть несколько случаев заболевания гриппом группы А H3N2. Это не самый оптимистичный прогноз, считает Попова.

За 25 лет с момента начала вакцинации от гриппа в РФ, количество заболевших снизилось почти в 200 раз, передает ТАСС.

До этого депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал сроки появления у россиян коллективного иммунитета от COVID-19 и гриппа. Так, коллективный иммунитет от COVID-19 и гриппа может появиться у россиян в середине осени.

По его словам, коллективный иммунитет выработается в середине октября, но лишь при соблюдении ограничительных норм: ношения масок и перчаток, а также отказа от посещения людных мест.

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