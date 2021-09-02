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Зеленский и Байден обсудили санкции за нарушение энергобезопасности Украины

Михаил Алимов

Политика
Зеленский и Байден обсудили санкции за нарушение энергобезопасности Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом вопрос введения санкций за нарушение энергетической безопасности украинского государства после начала работы российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом Зеленский заявил журналистам после встречи президентов в среду, 1 сентября.

— Если будут нарушаться украинские права, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики, — пережают его слова «Известия».

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

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