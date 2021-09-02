Программу вакцинного туризма запустят в России до конца года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вакцинные туры для иностранных путешественников могут запустить в России до конца 2021 года. Об этом рассказала в четверг, 2 сентября, глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Предложение по созданию в России вакцинного туризма поручил проработать президент РФ Владимир Путин.

— Мы рассчитываем запустить вакцинные туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава, — приводит ФАН слова Догузовой.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «Эпиваккороны-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.