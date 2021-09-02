Синоптик: В Москве наступила метеорологическая осень

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 2 сентября, дневная температура воздуха в столице опустится до плюс 15 градусов, что свидетельствует о наступлении метеорологической осени. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— По сути своей, сегодня наступила метеорологическая осень. Это когда температура воздуха днем — плюс 15 и ниже, — сказал специалист.

Также он отметил, что 2 сентября температура воздуха в Москве составит 13–15 градусов тепла. Это прохладнее сентябрьской климатической нормы.

Метеорологи сообщили, что 2 сентября в Москве воздух прогреется не выше плюс 14–16 градусов, ожидается осенняя погода. Ночью температура составит 11–13 градусов выше ноля. Синоптики предупреждают: в такую погоду могут обостриться некоторые болезни у метеозависимых людей, в том числе болезни легких, суставов и прочие.

До этого синоптики рассказали москвичам о похолодании в выходные 4 и 5 сентября. Столбики термометров в Москве опустятся до отметки 7–12 градусов тепла в эти дни. Первые заморозки ожидаются в столице в начале следующей недели. Тогда температура воздуха опустится до 0–5 градусов тепла.