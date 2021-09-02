В России хотят ужесточить наказание для пьяных водителей такси

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для водителей, которые управляют общественным транспортом и такси в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующе письмо он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

По его словам, такие водители в нетрезвом состоянии создают прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров. Однако на данный момент это условие никак не влияет на ужесточение наказания.

Курдесов призвал привлекать подобных пьяных водителей к ответственности, в том числе с «лишением права управления транспортным средством до трех лет», пишет RT.

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Также ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и «пьяную» езду. Кроме того, был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве. Так, чаще всего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного (ПДД) движения в России несут безработные мужчины со средним профессиональным образованием.