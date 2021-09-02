Мутко заявил, что, кроме Карпина, сборной нужна поддержка от РФС

Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Наличие такого харизматичного главного тренера, как Валерий Карпин, во главе сборной России по футболу нужно подкреплять поддержкой со стороны Российского футбольного союза (РФС). Об этом рассказал гендиректор «Дом.РФ» и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко в четверг, 2 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что Карпин — харизматичный человек со своей позицией и «игрок очень высокого уровня».

— Главный тренер — это только один из элементов сборной. Да, это 50 процентов успеха. Но, чтобы у тренера был успех, нужно, чтобы была грамотная выверенная система. Чтобы набор футболистов был понятен, прозрачна работа федерации, чтобы от нее была поддержка, — пояснил Мутко.

По его словам, в игре с хорватами на ЧМ-22 главное — «верить и понимать стратегию». До этого российская сборная уже играла с Хорватией со счетом 0:0 дважды, однако позднее прошла соперников, напомнил Мутко, слова которого цитирует РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Российская сборная по футболу в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сыграла в ничью со сборной Хорватии. Гол не забила ни одна из команд, игра закончилась со счетом 0:0. Встреча состоялась в среду, 1 августа.

Недавно стал известен окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.