Российская сборная в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская сборная по футболу в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сыграла в ничью со сборной Хорватии. Гол не забила ни одна из команд, игра закончилась со счетом 0:0. Встреча состоялась в среду, 1 августа.

На данный момент команда РФ занимает вторую позицию в группе. Россия уступает Хорватии лишь по дополнительным показателям.

После четырех туров у России и Хорватии по 7 очков, Словакия имеет в активе 6, а по 4 очка у Словении, Мальты и Кипра. Следующая встреча российской сборной произойдет в гостях у команды из Кипра, а хорваты сыграют со словаками.

Недавно стал известен окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Он возглавлял сборную с 2016 года, под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.