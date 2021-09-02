Цветущий сад вновь украсил ступени Российской государственной библиотеки

Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5с3 Карта всех событий

В столице проходит фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого ландшафтные дизайнеры представляют свои проекты. Об одном из самых ярких проектов — цветочном саде на ступенях Российской государственной библиотеки (РГБ) — «Вечерней Москве» рассказали в оргкомитете фестиваля.

Сад на ступенях главной библиотеки страны «расцветает» уже в третий раз. Впервые цветы украсили ступени РГБ в рамках фестиваля в 2017 году. Тогда ландшафтный проект разработал британский дизайнер Мэтью Чайлдс. В этом году проект был воссоздан российскими ландшафтными дизайнерами Анастасией Остроумовой и Ольгой Грибовой.

— В этом году Достоевскому исполняется 200 лет, и при создании сада учитывался этот факт. Мы подбирали растения так, чтобы они перекликались с творчеством великого классика. Поэтому в саду березы и колючие растения: ель, роза и облепиха. Там же можно увидеть спиреи, папоротник и дымчатые метелки пеннисетума, — рассказала Остроумова.

1/4 Фото: Оргкомитет «Московских сезонов» 2/4 Фото: Оргкомитет «Московских сезонов» 3/4 Фото: Оргкомитет «Московских сезонов» 4/4 Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»

Посетить эту и другие локации фестиваля можно бесплатно во все дни фестиваля — с 1 сентября до 1 октября.

Фестиваль «Цветочный джем» также проходит и на гастрономических площадках Москвы. Таким образом, посетители могут не только любоваться дизайнерскими садами, но и попробовать блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.

Одна из локаций фестиваля находится у станции метро «Площадь Революции». На этом пространстве, по замыслу авторов, должен появиться настоящий русский лес с березами, соснами и елями. В свою очередь рестораторы предложат посетителям блюда русской кухни: борщ, пироги и блины.

Более подробно узнать о всех площадка фестиваля «Цветочный джем» можно на портале «Московские сезоны».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запланированный фестиваль будет проводиться с соблюдением антиковидных требований.