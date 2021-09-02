Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цветущий сад вновь украсил ступени Российской государственной библиотеки

Илья Ашуров

Город
Цветущий сад вновь украсил ступени Российской государственной библиотеки
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5с3Карта всех событий

В столице проходит фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого ландшафтные дизайнеры представляют свои проекты. Об одном из самых ярких проектов — цветочном саде на ступенях Российской государственной библиотеки (РГБ) — «Вечерней Москве» рассказали в оргкомитете фестиваля.

Сад на ступенях главной библиотеки страны «расцветает» уже в третий раз. Впервые цветы украсили ступени РГБ в рамках фестиваля в 2017 году. Тогда ландшафтный проект разработал британский дизайнер Мэтью Чайлдс. В этом году проект был воссоздан российскими ландшафтными дизайнерами Анастасией Остроумовой и Ольгой Грибовой.

— В этом году Достоевскому исполняется 200 лет, и при создании сада учитывался этот факт. Мы подбирали растения так, чтобы они перекликались с творчеством великого классика. Поэтому в саду березы и колючие растения: ель, роза и облепиха. Там же можно увидеть спиреи, папоротник и дымчатые метелки пеннисетума, — рассказала Остроумова.

Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
1/4
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
2/4
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
3/4
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»
4/4
Фото: Оргкомитет «Московских сезонов»

Посетить эту и другие локации фестиваля можно бесплатно во все дни фестиваля — с 1 сентября до 1 октября.

Фестиваль «Цветочный джем» также проходит и на гастрономических площадках Москвы. Таким образом, посетители могут не только любоваться дизайнерскими садами, но и попробовать блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.

Одна из локаций фестиваля находится у станции метро «Площадь Революции». На этом пространстве, по замыслу авторов, должен появиться настоящий русский лес с березами, соснами и елями. В свою очередь рестораторы предложат посетителям блюда русской кухни: борщ, пироги и блины.

Более подробно узнать о всех площадка фестиваля «Цветочный джем» можно на портале «Московские сезоны».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запланированный фестиваль будет проводиться с соблюдением антиковидных требований.

Читайте также:
БиблиотекиМосква«Цветочный джем»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте