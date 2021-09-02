Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МГУ признан лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

Илья Ашуров

Общество
МГУ признан лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 158-е место в рейтинги лучших вузов мира по версии THE World University Rankings 2022. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказали организаторы международного исследования.

МГУ вновь опередил в рейтинге другие отечественные университеты. Этот результат стал лучшим за все время участия вуза в исследовании. По сравнению с прошлым годом он улучшил свою позицию, поднявшись в списке на 16 строчек.

На втором месте среди российских вузов Московский физико-технический институт (МФТИ), он вошел в группу 201-250. В группе 301-350 представлены Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

За ними следуют Санкт-Петербургский горный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Они расположились в группе 401-500.

В THE World University Rankings 2022 оказалось 60 российских вузов. Это рекордное число за все время проведения исследования, передает РИА Новости.

В четверг, 2 сентября, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционку в российских вузах невозможен, так как это приведет к ухудшению образования.

Читайте также:
РейтингиРоссияМГУ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте