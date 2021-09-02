МГУ признан лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 158-е место в рейтинги лучших вузов мира по версии THE World University Rankings 2022. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказали организаторы международного исследования.

МГУ вновь опередил в рейтинге другие отечественные университеты. Этот результат стал лучшим за все время участия вуза в исследовании. По сравнению с прошлым годом он улучшил свою позицию, поднявшись в списке на 16 строчек.

На втором месте среди российских вузов Московский физико-технический институт (МФТИ), он вошел в группу 201-250. В группе 301-350 представлены Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

За ними следуют Санкт-Петербургский горный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Они расположились в группе 401-500.

В THE World University Rankings 2022 оказалось 60 российских вузов. Это рекордное число за все время проведения исследования, передает РИА Новости.

В четверг, 2 сентября, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционку в российских вузах невозможен, так как это приведет к ухудшению образования.