Суд рассмотрит апелляцию приговоренного к четырем годам колонии рэпера Гулиева 20 сентября

Фото: Пресс-служба Хамовнического суда

Мосгорсуд рассмотрит 20 сентября апелляцию рэпера Эльмина Гулиева на ранее вынесенный приговор. Об этом в четверг, 2 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Апелляционная инстанция рассмотрит дело 20 сентября в 9:30, о результатах будет сообщено дополнительно, — заключил собеседник «ВМ».

В сентябре 2020 года музыкант Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей, сел за руль своего Infiniti FX 37, находясь в нетрезвом состоянии. У дома 40/1 на улице Остоженке он выехал на перекресток на красный свет и врезался в Mercedes. От удара автомобиль рэпера отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов — мужчину и женщину.

В аварии пострадала также пассажирка Infiniti. Все трое человек получили тяжелые травмы. Утром 22 сентября музыканта задержала полиция. Правоохранители сообщили, что в крови Гулиева были обнаружены наркотические вещества.

В апреле этого года суд приговорил Гулиева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с рэпера взыскали 37 тысяч рублей за материальный вред и 600 тысяч рублей за моральный вред по иску одного потерпевшего, 296 тысяч рублей и 400 тысяч рублей по иску другого.