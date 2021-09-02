Первые результаты единой вакцины от COVID-19 и гриппа появятся в конце года

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Первые результаты единой вакцины против коронавируса и гриппа, которую в настоящее время разрабатывают в России, могут опубликовать к концу 2021 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 2 сентября.

— Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года, — отметил Мантуров, слова которого цитирует РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.