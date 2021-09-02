Лавров пошутил, что может взять в МИД боксеров в текущей международной ситуации

Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что в текущей международной ситуации он мог бы брать боксеров на работу в дипломатическую службу. С соответствующим ироничным заявлением он выступил в четверг, 2 сентября, на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Политика спросили, что он может посоветовать спортсменам, которые хотят стать дипломатами.

— Учитывая нынешнее положение на международной арене, я бы сейчас в нашу дипломатию охотно брал бы боксеров, — пошутил Лавров.

Он добавил, что всегда можно попробовать себя в дипломатической службе, если есть такое желание. Однако нужно будет выучить иностранные языки. По его словам, в МИД приходят работники со всей страны, ведь ключевое — это «уровень знаний и качество этих знаний», пишет РИА Новости.

До этого Лавров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «держит за дураков» своих собеседников, заявляя, что Россия не выполняет Минские соглашения. По его словам, у Москвы «четкая и жесткая позиция» в данном вопросе. При этом украинская сторона нарушает минские договоренности.