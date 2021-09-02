Лавров заявил, что Россия обречена быть самостоятельным государством

Фото: МИД РФ

Россия никогда не утратит свою самостоятельность из-за своей истории и традиций. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, самостоятельность является «прекрасной судьбой и большой ответственностью» России.

— У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность, с такими гражданами, как вы, это вдвойне исключено. Мы, наверное, историей, завоеваниями наших предков и всеми традициями нашей земли обречены быть самостоятельными, обречены в хорошем смысле, — сообщил Лавров.

Он отметил, что власти страны ощущают ответственность, которая на них ложится из-за особой судьбы РФ. Он добавил, что правительство будет делать все для того, чтобы страна жила спокойно, пишет РИА Новости.

До этого Лавров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «держит за дураков» своих собеседников, заявив, что Россия не выполняет Минские соглашения. По его словам, у Москвы «четкая и жесткая позиция» в данном вопросе. При этом украинская сторона нарушает минские договоренности.