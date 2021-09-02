Поступления НДФЛ в бюджет Москвы за семь месяцев 2021 года выросли на четверть

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За семь месяцев 2021 года в бюджет столицы поступило 757,3 миллиарда рублей в качестве налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 25,3 процента. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, НДФЛ — самая крупная статья доходов столичного бюджета. На нее приходится около 45 процентов от всех налогов, поступающих в казну.

— Поступления НДФЛ за семь месяцев этого года не только выше аналогичного периода 2020 года, когда в Москве действовали масштабные противопандемийные ограничения, но и на 30 процентов превышают показатели семи месяцев докризисного 2019 года, — сказал заместитель мэра.

Также он отметил, что подобный показатель свидетельствует о том, что экономика столицы постепенно восстанавливается после пандемии.

В четверг, 2 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичная служба занятости предлагает жителям города порядка 400 тысяч рабочих мест. Это превышает аналогичный допандемийный показатель в 2,5 раза.

По ее словам, в настоящее время рынок труда в столице активно развивается. На это указывает растущее число вакансий, а также желание работодателей создавать новые рабочие места. Среди прочего это связано и с тем, что экономика города восстанавливается после пандемии COVID-19.