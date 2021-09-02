В Кремле пригрозили контрмерами при приближении баз НАТО к границам России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Возможное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вынудит Москву принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 2 сентября.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на желании его страны вступить в НАТО, что не поддерживает половина граждан Украины. При этом в США на желание Киева реагируют положительно.

Песков отметил, что вступление Украины в НАТО потенциально опасно для России, так как это спровоцирует приближение баз НАТО к границам РФ.

— Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100 процентов обеспечить безопасность наших границ, — добавил Песков.

В Кремле обратили внимание, что российская тематика со знаком «минус» была высока в повестке дня американо-украинских переговоров, пишет ТАСС.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».