Движение затруднено в центре Москвы после аварии с двумя автомобилями

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Два автомобиля столкнулись в центре Москвы, в результате инцидента затруднено движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 сентября.

— На пересечении проезда Апакова и улицы Шаболовка столкнулись два автомобиля. На месте находятся оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Для движения свободны две полосы, при этом из-за ДТП занята одна полоса в проезде Апакова в сторону Мытной улицы. Водителям рекомендовано объезжать данный участок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

30 августа сообщалось, что в результате аварии, которая произошла в центре Москвы, погибла девушка. Водитель автомобиля марки Hyundai при съезде с внутренней стороны ТТК на улицу Гаврикова не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил пересекавшую проезжую часть 25-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте. Отмечается, что 29-летний автомобилист в момент аварии был трезв.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя задержали.