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Mercedes проехался по пешеходной зоне на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Mercedes проехался по пешеходной зоне на западе Москвы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Автомобиль Mercedes выехал на пешеходную зону на западе города, а затем продолжил движение по ней. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 2 сентября.

— Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту передвижения автомобиля Mercedes по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице, — говорится в сообщении.

Правоохранители занимаются поиском водителя, который допустил нарушение, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задевает билборд, а после врезается в ограждение подземного перехода.

По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. Движение по внешней стороне Садового кольца на период устранения инцидента было временно затруднено. Происшествие, как отмечается, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

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