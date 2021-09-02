Новак объяснил, на какой срок России хватит запасов нефти и газа в Арктике

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При необходимости запасов нефти и газа в российской Арктике может хватить на десятки и сотни лет. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в четверг, 2 сентября.

— В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории, это 15 миллиардов тонн нефти и порядка 100 триллионов кубических метров газа, — рассказал чиновник.

Если они понадобятся стране и это будет соответствовать экономической целесообразности, то запасов хватит на десятки и сотни лет, добавил он. При этом Новак уточнил, что такие проекты являются достаточно дорогими и требуют определенных льгот, в том числе по возврату инвестиций и налогам.

Правительство выделило такие преференции — например, для шельфовых проектов обнулены определенные налоги, подчеркнул вице-премьер. Ресурсы будут полномасштабно использоваться только при необходимости или их недостаточности в других регионах, приводит слова Новака ТАСС.

1 сентября Новак рассказал, что Россия без введения каких-либо запретов для компаний сократила экспорт бензина почти до нуля. Властям, по его словам, удалось договориться с компанией «Сургутнефтегаз».

Благодаря новому соглашению предприятие стало поставлять весь объем бензина на внутренний рынок, отметил чиновник.

10 августа сообщалось, что с начала года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась в России на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъем цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.