Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новак объяснил, на какой срок России хватит запасов нефти и газа в Арктике

Иван Юминов

Экономика
Новак объяснил, на какой срок России хватит запасов нефти и газа в Арктике
Фото: Пресс-служба Госдумы

При необходимости запасов нефти и газа в российской Арктике может хватить на десятки и сотни лет. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в четверг, 2 сентября.

— В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории, это 15 миллиардов тонн нефти и порядка 100 триллионов кубических метров газа, — рассказал чиновник.

Если они понадобятся стране и это будет соответствовать экономической целесообразности, то запасов хватит на десятки и сотни лет, добавил он. При этом Новак уточнил, что такие проекты являются достаточно дорогими и требуют определенных льгот, в том числе по возврату инвестиций и налогам.

Правительство выделило такие преференции — например, для шельфовых проектов обнулены определенные налоги, подчеркнул вице-премьер. Ресурсы будут полномасштабно использоваться только при необходимости или их недостаточности в других регионах, приводит слова Новака ТАСС.

1 сентября Новак рассказал, что Россия без введения каких-либо запретов для компаний сократила экспорт бензина почти до нуля. Властям, по его словам, удалось договориться с компанией «Сургутнефтегаз».

Благодаря новому соглашению предприятие стало поставлять весь объем бензина на внутренний рынок, отметил чиновник.

10 августа сообщалось, что с начала года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась в России на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъем цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

Читайте также:
Александр НовакАрктиканефть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Все мнения
О проекте