Подозреваемого в сексуальном насилии над девочками зарезали в Самаре

Фото: СК РФ

Тело мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками, нашли около лесополосы под Самарой. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области в четверг, 2 сентября.

— На территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района города Самары обнаружено тело местного жителя 1989 года рождения без признаков жизни. Предположительно смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения, — говорится в сообщении.

СК в результате инцидента проводит проверку, а также устанавливает его обстоятельства. До этого в отношении покойного были заведены уголовные дела по подозрению в совершении преступлений по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, подозреваемый с 2016 по 2021 год надругался над двумя девочками в Самарской области, которым на момент преступления было шесть и восемь лет соответственно. При этом он фиксировал преступления на телефон, отмечается на сайте СК.

28 июля сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства изнасилованной девушки в Самаре. До этого стало известно, что в одной из квартир Самары было обнаружено тело молодой девушки.

По предварительным данным, жертву с особой жестокостью убил ее отец. После убийства мужчина надругался над телом дочери. СК в результате инцидента возбудил дело по статье «Убийство» и задержал подозреваемого, он заключен под стражу на два месяца.