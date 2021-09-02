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Движение затруднено на севере-западе Москвы из-за возгорания грузовика

Иван Юминов

Происшествия
Движение затруднено на севере-западе Москвы из-за возгорания грузовика
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 30 Карта всех событий

Грузовой автомобиль загорелся на северо-западе города, в результате инцидента затруднено движение. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 2 сентября.

Инцидент произошел на улице Маршала Жукова около дома 30. Площадь возгорания составляет пять квадратных метров.

Происшествие не привело к появлению пострадавших, уточнил источник «ВМ».

16 августа сообщалось, что на севере Москвы произошло ДТП с участием двух машин. Инцидент случился на дублере Ленинградского проспекта, после столкновения одно из транспортных средств загорелось.

На месте происшествия работали оперативные службы. Движение в сторону центра города на время устранения последствий было затруднено на 0,6 километра.

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