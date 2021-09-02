Движение затруднено на севере-западе Москвы из-за возгорания грузовика
Грузовой автомобиль загорелся на северо-западе города, в результате инцидента затруднено движение. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 2 сентября.
Инцидент произошел на улице Маршала Жукова около дома 30. Площадь возгорания составляет пять квадратных метров.
Происшествие не привело к появлению пострадавших, уточнил источник «ВМ».
16 августа сообщалось, что на севере Москвы произошло ДТП с участием двух машин. Инцидент случился на дублере Ленинградского проспекта, после столкновения одно из транспортных средств загорелось.
На месте происшествия работали оперативные службы. Движение в сторону центра города на время устранения последствий было затруднено на 0,6 километра.