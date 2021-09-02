Минстрой планирует ввозить мигрантов из Узбекистана на чартерных поездах

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Минстрой планирует обсудить с Узбекистаном процедуру ввоза мигрантов на чартерных поездах для работы на стройках. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин в четверг, 2 сентября.

— Мы сейчас по поручению Татьяны Голиковой отрабатываем. У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах, — рассказал чиновник.

Пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года, приводит слова Стасишина ТАСС.

23 августа сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в Москве начался дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. За последнее время нехватка разнорабочих в городе только усилилась, что привело к росту средних зарплат у этой категории наемных работников.

Статистические показатели указывают на низкую волатильность количества соискателей из Средней Азии. Так, в первом полугодии 2021 года она была почти такая же, как и в прошлом году.

Однако за указанный период число вакансии в профобластях, в которых обычно работают мигранты, росло, а конкуренция падала: в настоящее время на рабочее место претендуют один–два человека вместо пяти. По словам первого заместителя главы Минстроя Александра Ломакина, дефицит работников в сфере строительства составляет три миллиона человек.

При этом он отметил, что ведомство анализирует обращения из регионов по вопросу ввоза дополнительной рабочей силы. Так, с января 2021 года министерство разрешило въезд порядка 15 тысяч рабочих из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Сербии и других стран.