СМИ: Число жертв урагана «Ида» в США увеличилось до 45

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Уже 45 человек погибли из-за урагана «Ида» в США. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Больше всего пострадал штат Нью-Джерси — там погибли 23 жителя, в Нью-Йорке — 15. Еще пятеро стали жертвами урагана в Пенсильвании. Кроме того, погибшие есть в Мэриленде и Коннектикуте.

До этого было известно о 22 погибших из-за урагана. По предварительным данным, среди жертв в Нью-Йорке оказались 48-летняя женщина, двухлетний мальчик, а также 50-летний мужчина. Восемь человек скончалось из-за того, что не смогли выбраться из затопленных подвалов. Вице-губернатор региона Кэти Хочул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате

2 сентября сообщалось, что из-за «Иды» в Нью-Йорке оказались подтопленными метро и некоторые части города. Также было остановлено движение по ряду веток городского метро.

30 августа президент США Джо Байден предупредил граждан о разрушительной силе «Иды» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Глава государства также пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и отметил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.