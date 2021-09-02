Ослабший циклон «Ида» затопил метро в Нью-Йорке

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Ослабший циклон «Ида», достигший в среду, 1 августа, Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города. Об этом стало известно в четверг, 2 августа.

Из-за подтоплений было остановлено движение по ряду веток метро в Нью-Йорке.

Движение по ряду веток метро в Нью-Йорке остановлено из-за непогоды и подтоплений. В интернете распространяют ролики с кадрами, как грязная вода фонтаном выливается на платформу станции метро, которая находится на пересечении 28-й стрит и 7-й авеню.

На данный момент вход на платформу станции 28-й стрит закрыт. На ней стоит поезд, из которого оперативно эвакуировали пассажиров.

— Я ехал и увидел это! Я не понимал, откуда она льется — снизу, сверху или из стены. Вода лилась на пути и уже покрыла рельсы, — рассказал машинист Брайан.

По его слова, из-за подтоплений из поезда сразу эвакуировали более 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье, 29 августа, ураган «Ида» достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана «Ида» более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

До этого Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана «Ида» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.