СМИ: Израиль обстрелял ракетами пригород Дамаска

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Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по пригороду Дамаска. Нанесен только материальный ущерб. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает агентство САНА.

— Около 1:26 Израиль нанес удары с воздуха с юго-востока от Бейрута по ряду объектов в пригороде Дамаска, — говористя в сообщении агентства.

Большинство ракет отразили сирийские ПВО. Никто не пострадал.

В августе сообщалось, что сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку над Дамаском. Ударам самолетов Израиля также подверглись объекты в окрестностях Хомса. Атаку произвели израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

4 июля сообщалось, что крупную военную базу США обстреляли реактивными снарядами в Сирии. Объект расположен в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, он находился под охраной сил СДС. Отмечается, что военные нанесли удар по проиранским группировкам. Информация о пострадавших американцах не поступала.